مبابي يكتب التاريخ في مباراة فرنسا وهولندا

استطاع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، تسجيل هدفين خلال مواجهة منتخب بلاده أمام هولندا، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية " يورو 2024".



وكانت المباراة قد شهدها ملعب أمستردام أرينا معقل الطواحين الهولندية، حيث نجح مبابي في أن يصل للهدف رقم 42 له مع منتخب فرنسا، ليحتل المركز الرابع بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً مع الديوك على مدار التاريخ بعمر 24 عامًا فقط.

جاء هدفي مبابي في شباك المنتخب الهولندي في الدقائق 7، و53.

واحتل المنتخب الفرنسي بهذا الفوز صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، لكي يضمن التأهل لليورو 2024، بينما يأتي نظيره الهولندي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

في سياق متصل، يرغب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، في الإبقاء على الموهبة الفرنسية الكبيرة داخل البي أس جي، لكن اللاعب يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل.

ويبحث ريال مدريد خلال السنوات الماضية عن التعاقد مع اللاعب لقيادة هجوم الملكي خلال السنوات المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق بإن مبابي لديه رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع العملاق الباريسي.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي لا يرغب في خسارة مبابي وفوز فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بخدمات اللاعب، مما يجعلها صفعة قوية لرجل الأعمال القطري.