السبت 14 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب إيطاليا في أزمة بسبب تونالي وزانيولو

لوتشيانو سباليتي
لوتشيانو سباليتي

تحدث لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم عن قرار السماح لساندرو تونالي ونيكولو زانيولو بمغادرة معسكر المنتخب بعد طلبهما في تحقيق للشرطة.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس إن الادعاء في تورينو أخطر اللاعبين بأنهما قيد التحقيق خلال وجودهما في مركز تدريب المنتخب الوطني في كوفيرتشانو قبل مباراتي مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا. 

وقال سباليتي :ليس من الجيد أن أقول من اتخذ القرار، يكفي القول إنه القرار الصحيح، لا يمكن أن نسمح للاعبين تعرضا لصدمة كهذه أن يلعبا مباراة.

الآن، دعونا نفكر بشأن اللعب، فقدنا جهود بطلين لكننا لا زلنا فريقا قويا جدا.

وقال ممثلو الادعاء في تورينو يوم الأربعاء إنهم يحققون مع لاعب كرة قدم إيطالي آخر، نيكولو فاجيولي، بسبب أنشطة مراهنة غير قانونية.

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