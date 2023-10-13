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السبت 14 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

احتراق مخازن كرتون في المرج والحماية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء

حريق مخزن كرتون بالمرج
حريق مخزن كرتون بالمرج

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق هائل اندلع بمخزن كرتون بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

حريق هائل بالمرج:

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل 3  مخازن كارتون بالمرج.

 

 دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتدادها إلى المجاورات.

 

 تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.

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