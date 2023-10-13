احتراق مخازن كرتون في المرج والحماية تدفع بـ 8 سيارات إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق هائل اندلع بمخزن كرتون بمنطقة المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حريق هائل بالمرج:

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل 3 مخازن كارتون بالمرج.

دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع امتدادها إلى المجاورات.

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات حتى الآن، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال الواقعة.