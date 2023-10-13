أم ضحية الطالبية: المتهمون غدروا بابني وخطفوا روحه

قالت السيدة غالية عرفان، 54 سنة، والدة بلال ضحي الطالبية لـ "الوفد"، بعد 3 فتيات رزقنا الله بـ "بلال" مكأفاة لنا وعكاز نقف به في وجهة مرارة الأيام، وما أن اشتد عوده، ووصل سن الـ 15 عاما، حتى أصيب زوجي بمرض أقعده عن عمله، وبدأ فصل جديد أمام بلال ليصبح رب البيت.

أسرة المجني عليه

صمتت أم المجني عليه للحظات وتعلقت عيناها بالسماء، تدعو الله بالقصاص، وانهارت باكية لتلتقط شادية شقيقة بلال طرف الحديث وتقول، عاد أخي من عمله الساعة 9 مساء، وذهب لركن مركبة التوك توك في الجراج، وإذ بـ 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة، يريدون سرقته.

انزل من التوك توك وإلا هتموت

وتابعت شادية، رفض شقيقي التنازل عن التوك توك، قائلا لهم "ده أكل عيشي أنا واخواتي"، وترجاهم أن يتركوه ومصدر رزقه، لكن المتهمين تلبسهم الشيطان وقرروا إراقة دمه.

بلاغ بمقتل "النص"

وتلقت قسم شرطة الطالبية بلاغ بوفاة شاب يدعى بلال على يد 3 أشخاص بمنطقة الكونيسة، وبالانتقال والفحص تبين وفاة الشاب فورا وصوله المستشفى، جرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.