أطعمة يجب تناولها قبل النوم.. منتجات الألبان والمكسرات أبرزها

النوم الجيد مهم للحفاظ على الصحة واللياقة البدنية مع التغذية السليمة، يمكنك ضمان نوم أكثر راحة، هناك أطعمة يجب عليك تناولها قبل النوم لتساعدك على النوم والاستمرار فيه.

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم أو البقاء نائمًا، بل إن بعضهم يصاب باضطرابات نوم مزمنة.

في هذه الحالة، يمكن أن يساعد مناخ الغرفة اللطيف واستبعاد الأجهزة الإلكترونية من غرفة النوم والجو المظلم والاسترخاء والهدوء قبل النوم، ويمكنك أيضًا المساعدة في اتباع نظام غذائي سليم وبحسب الطبيب، فهذه هي أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل النوم.

منتجات الألبان

يحتوي الحليب ومنتجات الألبان على الكثير من التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي تقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum: "إنها تنتج السيروتونين في جسم الإنسان، والذي بدوره يعزز النوم الصحي".

هذه المكونات البروتينية الأساسية لها تأثير حاسم على هرمون الميلاتونين، الذي يتحكم في إيقاع النهار والليل ويعزز النوم المريح، ويحتوي الزبادي والجبن وما إلى ذلك على الكثير من المغنيسيوم وفيتامينات ب، التي تحافظ على هرمون النوم نشطًا وموجودًا في الجسم.

المكسرات

ليست منتجات الألبان فحسب، بل تعد المكسرات أيضًا مصادر مهمة لفيتامينات ب والتريبتوفان، مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية في المساء، وقبل الذهاب إلى النوم، قومي بتحضير الجبنة القريش مع المكسرات مثل اللوز والجوز أو الكاجو والقليل من العسل، ويتم تحضير الوجبة الخفيفة بسرعة ولا تسبب الشعور بثقل في المعدة وتسهل النوم.

الأسماك

يعد السردين وجبة عشاء رائعة لأن السمك غني بالمغنيسيوم، ولكن أنواعًا أخرى من الأسماك، مثل السلمون والرنجة أو اللفائف، تمد الجسم أيضًا بالتريبتوفان وفيتامين ب12، وإذا كنت لا تحب تناول المأكولات البحرية، فاختر اللحوم. كما يحتوي الدجاج ولحم البقر وما إلى ذلك على مكونات تساعد على النوم.

الكرز

تعتبر هذه الفاكهة طعامًا رائعًا لمساعدتك على النوم بشكل أفضل حيث يحتوي الكرز على الكثير من الميلاتونين وهذا مهم لأن الهرمون الموجود في جسمك يتم إطلاقه في الظلام، على سبيل المثال، مما يعني أن جسمك يمكنه الاستعداد للنوم.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من المغنيسيوم، وهذا العنصر النشط يضمن أن عضلات الجسم يمكن أن تسترخي مرة أخرى بعد الانقباض، ويعني نقص المغنيسيوم أن استثارة العضلات والأعصاب تزداد، مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الشاي

يمكن أن يكون الشاي مفيدًا جدًا إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، وشاي البابونج أو الخزامى أو حشيشة الهر هي الأفضل. ومن المعروف أن السلالات الثلاث لها تأثير مهدئ.

على سبيل المثال، يحتوي البابونج على مادة الأبيجينين المضادة للأكسدة، والتي ترتبط بمستقبلات مختلفة تحفز النوم في الدماغ، ويزيد نبات الناردين من مستويات الناقل العصبي حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA) في الجسم وعندما يتواجد هذا الناقل العصبي بكميات كبيرة، فإنه يمكن أن يعزز الاسترخاء والنعاس.