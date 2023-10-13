عُثر على جثته "متفرتكة".. "الوفد "تكشف مفاجآت في وفاة شاب بالمرج (صور)

مأساة بشعة تقشعر لها الأبدان دارت أحداثها في دائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة ، حيث تم العثور على جثة شاب صغير مقتول وغارق في بركة دماء وسط ظروف غامضة فلا صوت يعلوا فى المنطقة سوى الحديث عن هذه الجريمة وملابساتها ..

حزن وحسرة والآم هكذا كان عنوان المشهد المأسوي السائد في محيط مسكن واقعة مقتل شاب يدعى " على.ش " بالخرطوش في منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج شرق القاهرة ، والتي جرت أحداثها خلال الأيام القليلة الماضية ،.. انتقلت"الوفد" لمسرح هذه المأساة التي هزت أرجاء المنطقة بأكملها، وحققت في الجريمة وألتقت والد المجني عليه وعدد من الجيران والشهود ، وتعددت الرويات حول ملابسات الواقعة .

الوفد تتحدث مع شهود العيان

داخل حارة ضيقة متفرعة من شارع"علي ندى" هنا يقع منزل الشاب الضحية صاحب ال19عامًا .. والد القتيل لا يقوى على الحركة من ذوي الاحتياجات الخاصة قدمه مبتور، يجلس على كرسي متحرك ، كست معالم الهم والحزن ملامح وجه هذا الرجل المكلوم بعد أن فُجع بمقتل فلذة كبده ، بدموع لا تجف وقلب يتألم يوجه نظرات حائرة لجدران منزله ولسان حاله يتسأل في حسرة "ازاي هعيش بعد موت أبني وسندي في الحياة ؟! ، قال الأب ل"الوفد" : "أبني مات حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قتلوه ..وظل يصرخ والدموع تنهال من عيناه" ولدي حبيبي مات خلاص الكلام مش هيرحعه تاني ..عرفت من الناس انه ابني اتقتل وشوفته غرقان في دمه.. بعد تحقيقات وإجراءات قانونية استلتمت جثته ودفنتها ..عايز حقه من اللي قتلوه واكتفى بذلك دون سرد تفاصيل .

والد الضحية

روت عمة القتيل تفاصيل الواقعة مشيرة إلى أنه يوم الواقعة، عندما تدخل نجل شقيقها (الضحية) "علي شحاتة"،للدفاع عن أحد الفتايات التي تعرضت للتعدي والسرقة أثناء مرورها في الشارع من أحد البلطجية الذين كانوا يستقلون توك توك ، وعندما تصدى المجني عليه لهؤلاء اللصوص لاتقاذ الفتاة أطلقوا عليه الرصاص وهربوا.. وتابعت:أبني اخوي شاف عيال بلطجية خطفوا تليفون من بنت كانت ماشية في الشارع ودفعته شهامته للدفاع عنها وأطلق عليه المتهمين أعيرة نارية وسقط جثة في الحال ..وتابعت قلوبنا محروقة على ابننا.. أمه ماتت منذ ما يقرب من ال٥ شهور وابوه قعيد مبيقدرش يمشي ..الضحية هو اللي كان بيصرف على ابوه وأخواته .

فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات ،والتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها والاستماع لأقوال أسرة المجني عليه والشهود والتصريح بدفن جثة القتيل عقب الانتهاء وإستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعلمت "الوفد" أن أسرة الضحية تسلمت جثة نجلهم القتيل يوم الثلاثاء المشرحة ، وتم دفنه في مقابر العائلة بمحافظة المنيا .

كان قسم شرطة المرج قد تلقى بلاغا مفاده العثور على جثة شاب تظهر عبيها أثار أصابة طلق ناري (خرطوش) ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، لكشف ملابساتها،، وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والجناة بسب خلافات مالية، وأنهى الجناة حياته بسلاح خرطوش ،وتم نقله إلى مستشفي اليوم الواحد بالمرج لاسعافه ولكنه كان قد فارق الحياة ،تم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،وتلقي القبض على عدد من المتهمين المشتبه فيهم .