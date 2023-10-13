منتخب كوريا الجنوبية يقسو على تونس برباعية.. وديًا

لقي منتخب تونس الأول لكرة القدم الهزيمة على يد نظيره كوريا الجنوبية بنتيجة أربعة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات كأس العالم 2026 والأمم الأفريقية.

أهداف المباراة

سجل أهداف منتخب كوريا الجنوبية اللاعب لي كانج إن هدفين في الدقيقتين 55 و57، وساسين مريح هدفا عن طريق الخطأ في مرماه فى الدقيقة 66، إختتم مهرجان الأهداف اللاعب هو انج أو جو في الدقيقة 91.

وأسفرت قرعة أمم أفريقيا وقوع منتخب تونس في مجموعة الخامسة رفقة منتخبات مالي وجنوب أفريقيا وناميبيا.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار:

جاءت نتائج قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار كالآتي:-

المجموعة الأولى: كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

المجموعة الثانية: منتخب مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

المجموعة الثالثة: منتخب السنغال والكاميرون وغينيا وجامبيا.

المجموعة الرابعة: منتخب الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.

المجموعة الخامسة: منتخب تونس ومالي وجنوب إفريقيا ونامبيا.

المجموعة السادسة: منتخب المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

يمتلك منتخب مصر الرقم الاكبر كأكثر منتخب تتويجًا بالبطولة بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات، وكان منتخب السنغالي هو بطل النسخة الأخيرة من المسابقة التي كانت في الكاميرون وكان الفراعنة في الوصافة.

من المقرر إقامة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 فى دولة كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.