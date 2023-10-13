منتخب مصر للناشئات يواجهة ساو تومي اليوم بتصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات اليوم الجمعة، منتخب ساو تومي على استاد الإسكندرية في إياب التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي

ومن المقرر أن تبدا مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

نتيجة مباراة منتخب مصر للناشئات السابقة أمام ساو تومي



وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر للناشئات بسبعة أهداف دون رد.