الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للناشئات يواجهة ساو تومي اليوم بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر للناشئات
منتخب مصر للناشئات

يلتقي منتخب مصر للكرة النسائية للناشئات اليوم الجمعة، منتخب ساو تومي على استاد الإسكندرية في إياب التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم كولومبيا 2024.

 

txt

لاعب أرسنال على رأس قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر الإسماعيلية

txt

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة..الفراعنة أمام الجزائر

موعد مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي

ومن المقرر أن تبدا مباراة منتخب مصر للناشئات و ساو تومي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، و السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

 

نتيجة مباراة منتخب مصر للناشئات السابقة أمام ساو تومي


وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي، انتهت بفوز منتخب مصر للناشئات بسبعة أهداف دون رد.

الجريدة الورقية