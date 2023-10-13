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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة..الفراعنة أمام الجزائر

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في مباراة ودية من العيار الثقيل لما تشهده تلك المواجهات من منافسة قوية بين الطرفين في تاريخ المواجهات، وستكون المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد في في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

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وكان منتخب مصر فاز على نظيره الزامبي بهدف دون مقابل في اولى مواجهات معسكر الإمارات، كما نجح منتخب الجزائر في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره الرأس الأخضر، ليعلن عن استعداد قوي قبل مواجهة الفراعنة الودية.

تُنقل مباراة مصر و الجزائر من خلال قنوات أون تايم سبورت للجمهور في مصر، بجانب النقل من خلال قنوات الجزائر الرياضية مباشرة لجمهورها المحلي.



 توقيت مباراة مصر والجزائر المقبلة والقنوات الناقلة:
 

مصر والجزائر

 

تبدأ مباراة منتخب مصر الودية الثانية والختامية في معسكر الإمارات أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

وتنطلق مواجهة منتخب مصر و الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

وكان منتخب مصر وقع في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيت 2024 في كوت ديفوار والتي تضم كل من منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، بينما سيكون منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.
 

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