الشباب والرياضة: شباب الوفود العربية في زيارة لمنطقة آثار بنى حسن بالمنيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام شباب الوفود العربية، بزيارة لمنطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا ، ضمن فعاليات مشروع "سفينة النيل للشباب العربى" ، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، الإدارة المركزية لشئون الوزير ، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمكتب وزراء الشباب والرياضة العرب، والإتحاد العربى للتطوع.

وخلال الزيارة تعرف شباب الوفود على الحضارة المصرية القديمة ، واستمعوا لشرح المرشد السياحى بمنطقة آثار بنى حسن أو كما تعرف بمقابر بنى حسن ، موضحاً أن التاريخ المصرى القديم قسم الى 3 حقب رئيسية ، وقسموا الى 30 أسرة وأشهر ملك هو الملك رمسيس الثانى ،مضيفا أنه احتوت تلك المنطقة على 39 مقبرة ولكى تصعد لهم فى الجبل يجب تسلق حوالى 148 سلمة تقريباً.



كما تعرف شباب الوفود العربية خلال الزيارة على مقبرة خيتى ، مقبرة باكت ، وتم التعرف على بعض الاسرار فى الزراعة ، صناعة النبيز من خلال جدران المقابر ، وأن أول سجل أولمبياد فى التاريخ كان عند الفراعنة ومسجل فيه 22 لعبة جسدية ، وشاهدوا الألوان المختلفة والتى وصل عمرها لأكثر من 3000 عام.



ورفع 120 من الشباب أعلام بلادهم من 15 دولة (الأردن- موريتانيا - لبنان - مصر - فلسطين - جيبوتى - الصومال - الإمارات - السعودية - البحرين - اليمن - سلطنة عمان - ليبيا - تونس - الجزائر ) ، واستمتعوا بإلتقاط صورا مختلفة فى المناطق الأثرية ، وأكملوا فعاليات اليوم بجولة حرة بالمحافظة.



