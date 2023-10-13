الإمارات ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري الزلزال بأفغانستان

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات إنسانية عاجلة إلى أفغانستان، لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب مدينة هرات غربي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة الآلاف غالبيتهم من النساء والأطفال.

وغادر أرض الإمارات، اليوم الجمعة، عدد من طائرات الإغاثة المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والمساعدات العينية المقدمة إلى الشعب الأفغاني، لسد النقص في احتياجات المتضررين من الزلزال.

جاء ذلك بمشاركة العديد من المؤسسات الإغاثية في الإمارات، بما يسهم في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم متضرري الزلزال في أفغانستان، ويمكّن من الوقوف على احتياجاتهم الإنسانية بالسرعة الممكنة، ومتابعة أوضاعهم المعيشية وظروفهم الصحية والنفسية حتى تجاوز هذه الأزمة.

ومنذ السبت الماضي تعيش أفغانستان في حالة من الدمار على إثر الزلازل الذي دمر أكثر من 1300 منزل حيث بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب أفغانستان، وكان مركزه على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات.

وتواصل فرق الإغاثة والإنقاذ انتشال الضحايا والجرحى المحاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة حيث وصفت السلطات المحلية في ولاية هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة.

وفي السياق ارتفع عدد ضحايا زلزال أفغانستان الاثنين إلى 2445 قتيلًا، وهو ما تسبب في إطلاق السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية. كما طالبت حكومة طالبان بالغذاء والدواء والخيام للناجين، وذلك في ظل استمرار الهزات الارتدادية.

تجدر الإشارة إلى أنه ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلازل التي ضربت غربي البلاد السبت كان على بعد 35 كيلومترًا شمال غربي مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة، وأن وهذه الزلازل من بين أكثر الهزات الأرضية إزهاقًا للأرواح في العالم خلال هذا العام.



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