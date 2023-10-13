إصابة لواء شرطة بالمعاش وأسرته في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا

أصيب اليوم الجمعة، اللواء شرطة “معاش” وأسرته، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد مصطفى طبش، مدير أمن المنيا، بلاغاً من خلال عمليات نجدة المنيا، بحادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا.



وهرعت سيارات الإسعاف وفريق تأمين الطريق إلى مكان الحادث، حيث تبين اصطدام سيارتي رقم 8563 ه ا ن بالرصيف، مما أدى إلى إصابة الحسيني إبراهيم أحمد، 57 عاماً، ضابط شرطة متقاعد. ونجله الحسيني 23 عاماً، وشقيقته آية 24 عاماً، ونوران 25 عاماً، وإلهام فتحي عبد العال 49 عاماً، من سكان محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ فضل للعلاج، ووضع السيارة بتصرف النيابة العامة.