صور.. حملة مواطن لدعم مصر بفرنسا تقيم مؤتمرا لدعم الانتخابات الرئاسية بمصر

قامت حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا بإقامة مؤتمرا لدعم وطنهم مصر في الانتخابات الرئاسية المقبلة والقرار السياسي بمصر.



وقالت الدكتورة جيهان جادو مسؤول حملة مواطن لدعم مصر أنه إن أردنا أن نعدد الأسباب التي تجعلنا نصر على اختيار مرشح بعينه له أسباب كثيرة من ضمنها الأمن والإستقرار وبناء دولة حديثة قوية وهذا ما يتم العمل عليه في السنوات الماضية.



وتوقفت جادو عند رعاية السيد الرئيس السيسي للمرأة المصرية مذكرة بأنه اول رئيس، كما كانت مصر أول دولة بل الوحيدة، التي خصصت عاما للمرأة وكان ذلك في العام ٢٠١٧، وهو ما يعكس الاهتمام الهائل من السيد الرئيس بالمرأة المصرية.

حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا



وأضافت مسؤول حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا أن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تواجه الأزمات التي لم تكن فقط خاصة بالدولة المصرية، مثل أزمة فيروس كورونا، ولكنها كانت أزمات عالمية، نجح الرئيس السيسي في تجاوزها، مؤكدة أن المشاكل الاقتصادية ليست حكرا على مصر، بل هي موجودة في كل دول العالم.

ومن ناحيته قال عبد الحميد نقريش مسؤول حملة مواطن في فرنسا أن أبناء مصر في فرنسا يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية في مصر، وأن الحملة تقوم بعمل دؤوب للتعريف بإنجازات التي تتم على أرض الوطن من ناحية ومواجهة الشائعات المغرضة من ناحية أخرى.



وأكد نقريش أن حملة مواطن لدعم مصر في فرنسا قد أعدت خطة عمل متكاملة للمرحلة القادمة وسوف تعمل بكل قوة على حشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

انتخابات المصريين بالخارج

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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