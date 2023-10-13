النرويج تدين الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة: "أمر غير مقبول"

أكدت النرويج، اليوم الجمعة، أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أمر غير مقبول، وسط تصعيد للأوضاع في القطاع الذي وجهت قوات الاحتلال لسكانه دعوات لإخلائه والاتجاه إلى الشمال.

وقالت وزيرة خارجية النرويج، أنيكين فيتفلت - في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - إنه لا يمكن لإسرائيل استخدام كل الوسائل الممكنة، مؤكدة على إدانتها للحصار والطلب من العديد من الأشخاص مغادرة أراضي بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن المقاومة الفلسطينية قد شنت عملية "طوفان لأقصى" ضد إسرائيل، على خلفية انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ أشهر بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية و الأسرى الفلسطينيين، حيث أسفرت العملية عن مقتل المئات من الإسرائيليين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، بأنه "من المستحيل" إجلاء المرضى الضعفاء من المستشفيات بغزة، وذلك بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة، وذلك بعد تحذيراتها من أن النظام الصحي في غزة على حافة الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف أنه "في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه"، مضيفا أن "وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت منظمة الصحة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة".

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة إن الطواقم الصحية تعمل منذ 7 أيام لم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها.

وأضاف: "المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود والقادم أسوأ، نناشد كافة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان".

ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، صباح الجمعة، بيانا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبا.

وقال كونريكوس، في مقطع فيديو نشرته صفحة الجيش الإسرائيلي الرسمية على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كخطوة إنسانية من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، نحن نطلب من سكان غزة إخلاء منازلهم والتوجه إلى الجنوب، نحو وادي غزة، الذي يعد منطقة معروفة وواضحة لدى الجميع".

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