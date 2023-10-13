العبيدي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة: همجية بربرية تعكس الوجه القبيح للاحتلال

أدان بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج الهجمات البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبناء غزة يتعرضون لكل أنواع القهر والقصف على يد قوات الاحتلال الصهيوني



وقال بهجت العبيدي أن الأبرياء من أبناء غزة يتعرضون لكل أنواع القهر والقصف على يد قوات الاحتلال الصهيوني، والتي تعكس الوجه القبيح الحقيقي للاحتلال، وأن المدنيين العزل يتعرضون للقتل والإصابات والتشريد والعالم يقف مع المعتدي ويتجاهل الضحايا الذين هم بالمئات والمصايين الذين هم بالآلاف والمشريدين الذين هم بمئات الآلاف.



وطالب بهجت العبيدي المجتمع الدولي بالوقوف في وجه الهمجية البربرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن العالم المتحضر اليوم في اختبار عسير، فإما ينتصر للحق وينصف أصحابه وإما يظل على تلك الحال التي يدعم فيها بكل قوة المعتدي الغاشم ليفقد ما تبقى من إيمان الشعوب به.

الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية



وثمّن العبيدي بكل فخر الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والمصطف في خندق الشعب الفلسطيني الأعزل، والساعي لوقف التصعيد الذي يمكن أن يلقي المنطقة كلها في أتون حرب مستعرة تطول نيرانها العالم كله.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، والتهديد بالهجوم البري قائم، والأبرياء هم من يدفعون الثمن، وذلك بعد تنفيذ حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" التي كبدت العدو الصهيوني أكبر خسائره منذ حرب أكتوبر 1973، وهي الإهانة التي أشعلت النيران في صدور الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية، التي دفعتهم لإعلان حالة الحرب والرغبة في الانتقام.

عدد ضحايا غزة:

1417 شهيد وأكثر من 5000 مصاب فلسطيني، ضحايا قصف غزة في 6 أيام، والأطفال والنساء أصحاب النصيب الأكبر بين هؤلاء، فضلًا عن الحيوانات والطير والشجر الذين لم يسلموا من مجازر الاحتلال الإسرائيلي منزوع القلب والضمير.

ومنذ عام 1967، يمارس المحتل الصهيوني ألوان التعذيب كافة على أصحاب الأرض، متفننين في قهر الرجال وإذلال وتعرية النساء، وقمع الأطفال، حتى فاض الكيل بالشعب الفلسطيني الذي يستغيث بالدول العربية والعالم بأسره طوال عشرات السنين لرد الاحتلال عنهم وإعادة الحق لأهله.

ولكن الاحتلال الإسرائيلي يسعى الآن لتصفية القضية الفلسطينية بممارسة أشكال العذاب كافة، للضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم إلى سيناء، وهذا الأمر الذي لن تسمح به مصر، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، إن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أي ظرف، مؤكدًا: لن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.