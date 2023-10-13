وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مسجدين ودار مناسبات بالواحات الداخلة

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد مسجد الدكتور محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة، ومسجد بر الوالدين بالرملة بدخلو بالواحات الداخلة، كما افتتحا دار مناسبات مسجد التواب الرحيم بالواحات الداخلة، وقاما بتكريم حفظة كتاب الله (عز وجل) بالمحافظة.

كما كرما كلًّا من: الشيخ محمد ناصر أحمد أيوب إمام المجمع الإسلامي بالخارجة، والشيخ محمد محمود محمد بهلول إمام المجمع الإسلامي بالداخلة، لفوزهما بجائزة التميز الوظيفي بالوادي الجديد لعام 2023 م.



جاء ذلك بحضور اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، والدكتورة حنان مجدي نور الدين نائب المحافظ، والدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالأوقاف، والشيخ/ محمود جاهين مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة السكرتير العام المساعد، واللواء/ محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس/ مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة، وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.



وقد أدى الدكتور أيمن أبو عمر خطبة الجمعة بعنوان: "الوعي الرشيد .. وأثره في مواجهة التحديات"، من على منبر مسجد الدكتور/ محمود مدني بالراشدة بالواحات الداخلة.



هذا وقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد توزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف بالوادي الجديد ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الوادي الجديد سبعة أطنان، من خلال اللجنة المشكلة من الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظة.