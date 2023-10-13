مدير الأكاديمية العسكرية: الرئيس السيسي على تواصل دائم لمتابعة إعداد وتأهيل الطلبة

أكد الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية ، أن خريجين الكليات العسكرية، تم اختيارهم بحرص شديد جدا، حيث تم بذل مجهود كبير معهم لكى يتعلموا ويتدربوا ليكونوا على جاهزية عالية.

وذكر في تصريحات للوفد، أن اختيار الطلاب جاء بأسلوب مختلف عن الدفعات السابقة، حيث تم الانتقاء بعناية شديدة، مراعاة للتطور الزمنى، مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة أصحاب المجاميع العالية جدا، حيث دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات والمعلومات.

وهنأ طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، وأهاليهم وذويهم بنجاحهم، وقال إن دفعة هذا العام لها التقدير والاحترام، وقد غيرت فكر الطالب داخل الكلية العسكرية.

نصر أكتوبر المجيد

وقال مدير الأكاديمية العسكرية، إن الحفل هذا العام يأتى مختلفا موضوعا ومن حيث التوقيت، حيث الذكرى الـ50 بنصر أكتوبر المجيد، تلك المناسبة العظيمة بالنسبة للقوات المسلحة، والشعب المصرى.

وحث الطلبة، على اتخاذ هذا النصر درسا تعليميا، كما يجب أن يستفيدوا مما تحقق من بطولات عظيمة، بالإضافة إلى ما نشهده الآن من تحديث وتطوير هائل فى البلد بصفة عامة والقوات المسلحة بصفة خاصة.

وأشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة خير داعم لهم، فهو دائمًا يستجيب لأى شىء يكون فى صالح الطلبة وتعليمهم وصحتهم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تواصل دائم لمتابعة عملية إعداد وتأهيل الطلبة.

وكانت الأكاديمية العسكرية المصرية بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد احتفلت بتخريج دفعات الكليات العسكرية في احتفالية مبهرة بالتزامن مع احتفال المصريين باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، وعلى هامش الإحتفال التقت الوفد بالفريق اشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية ، الذي أكد أن خريجي الكليات العسكرية تم اختيارهم بحرص شديد جدا ، وان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة ، على تواصل دائم بصفة اسبوعية للإطمئنان على الطلبة ، ومتابعة عملية إعداد وتأهيل الطلبة ، وأن القائد العام للقوات المسلحة خير داعم لهم، فهو دائمًا يستجيب لأى شىء يكون فى صالح الطلبة وتعليمهم وصحتهم.





