إقبال محدود فى إنتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف
تشهد إنتخابات نقابة الأطباء ببنى سويف، إقبالا محدود فى الساعات الأولى من فتح اللجان التى بدأت الساعة 9صباحا اليوم الجمعة والتى تغلق الساعة 5 مساء .
حيث وصل عدد الأصوات فى الساعات الاولى 150 صوتا من المتوقع أن تشهد الانتخابات إقبالا كبيرا بعد صلاة الجمعة .
حيث تجري الانتخابات تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمد سمير قنديل ، فمن لهم حق التصويت 3854 طبيا هم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اطباء بنى سويف .
حيث تشهد الإنتخابات منافسة قوية بين قائمتى " الاتحاد ، و والبناء " ، الاولى ينافس على مقعد النقيب للدكتور مصطفى هارون النقيب الحالي لنقابة اطباء بنى سويف، ورئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى ، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن هم " الدكتور حمادة عشري ، والدكتور ماهر فوزي محمود " ، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن " الدكتور رمضان ربيع البكري ، والدكتور محمد أحمد جودة " .
والقائمة الثانية " البناء " وينافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى ومدير المستشفى سابقا ، واثنين على مقعد فوق السن " فرعية " هم الدكتور أيمن عبد ، والدكتور صفوت عبد الغفار .
واثنين على مقعد تحت السن " فرعية " كلا من " الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى وينافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد " الدكتور عمرو محمد على