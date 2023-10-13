إصابة سيدة في حادث انفجار أسطوانة غاز بالعمرانية

إصابة سيدة بحروق فى حادث انفجار أسطوانة غاز بشقة بمنطقة العمرانية، وتم نقلها لإحدى المستشفيات لإسعافها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الأحداث، بتلقى مأمور قسم شرطة العمرانية، بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع انفجار بالعمرانية الغربية.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وفرض كوردون امني لمحاصرة الحريق، وتمت السيطرة عليه.

بالفحص تبين بالفحص انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشارع مستشفى الصدر، ما أسفر عن مصابة سيدة بحروق وتم نقلها إلى مستشفى أم المصريين للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

إرشادات حريق

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام