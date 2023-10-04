صور| انفجار"أنبوبة" داخل مخبز بمدينة إسنا جنوبي الأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة على حريق نشب داخل فرن للعيش السياحي؛ إثر انفجار أسطوانة غاز، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء؛ لإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغاً من الأهالي بانفجار أسطوانة غاز داخل فرن عيش سياحي، بشارع أحمد عرابي وسط مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحريق كل من، اللواء كرم العيادي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وارمنت، والعقيد آسر البطاروي مأمور مركز شرطة إسنا، والنقيب علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية بإسنا، والنقيب محمود درويش، والنقيب مصطفى حفني، والنقيب شومان النحال مرور إسنا ، مدعومين بسيارات الإطفاء والأسعاف والمرور.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.