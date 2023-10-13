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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فقرة تدريبات بدنية في مران الزمالك

الزمالك
الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

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وشارك اللاعبون في الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

ويلتقي فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
 

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فقرة تدريبات بدنية في مران الزمالك

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