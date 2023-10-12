سلة الزمالك يهزم الشرقية للدخان وديا

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره فريق الشرقية للدخان بنتيجه 80-43، في المباراة الوديه التي أقيمت بينهما اليوم علي صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري المقرر إقامته 20 أكتوبر الجاري بالبحرين.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي..

18/7

40/16

61/32

80/43

من المقرر أن يواجه فريق الزمالك بعد غدا السبت سبورتنج في مباراة ودية ضمن استعداداته لبطولة السوبر.

حرص علي حضور المباراة أحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي، ووائل العايدى إداريان.