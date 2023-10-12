سلة الزمالك يواجه الشرقية للدخان وديا اليوم استعدادا لمباراة الأهلي

يواجه اليوم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره فريق الشرقية للدخان استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري المقررة إقامتها في العشرين من أكتوبر الحالي في البحرين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبدالوهاب، وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبي الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.