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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسباب تأجيل حفل عفروتو بمباراة مصر والجزائر

عفروتو
عفروتو

أعلن مطرب الراب   عفروتو، إلغاء حفله الغنائي بمباراة مصر والجزائر الودية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك عبر خاصية “ستوري”، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” .

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وكتب عفروتو، عبر خاصية "ستوري" قائلًا : "إلغاء حفل عفروتو في مباراة مصر والجزائر يوم 16/10 تضامنا مع الأحداث في فلسطين".

يشار إلى  أن هناك عدد كبير من الفنانين حرصوا على إلغاء حفلاتهم الغنائية تضامنًا مع القضية الفلسطينية وشعبها.

آخر أعمال مطرب الراب عفروتو

ويشار إلى أن آخر أعمال مطرب الراب عفروتو، بعنوان بلاد وضم 5 أغنيات منها: مطلوب دبلة بالتعاون مع زياد ظاظا، ألترا أتاك بالتعاون مع مروان موسى، كما طرح فيديو كليب خاص بأغنيته اسكت خالص.

 

إلغاء حفلات الكويت تضامنًا مع القضية الفلسطينية

ويشار إلى أن أعلنت الحكومة الكويتية، مؤخرًا عن تأجيل جميع المظاهر الفنية تضامنا مع الأحداث في ⁧‫غزة، لتقف جانبا إلى جنب سلسلة الإلغاء والتأجيل لجميع الفعاليات الفنية من حفلات ومهرجان وحتى إطلاق ألبومات جديدة بمصر ومختلف الدول العربية كنوع من التضامن مع الأحداث الفلسطينية.

 

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