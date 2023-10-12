وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر مواليد 2005 لمعسكر أكتوبر
أعلن المدرب وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2005 قائمة الفراعنة في اول تجمع للمنتخب المصري خلال شهر أكتوبر الجاري 2023.
قائمة منتخب مصر مواليد 2005 لمعسكر أكتوبر
وضمت قائمة منتخب مصر مواليد 2005 كل من:-
في حراسة المرمى: حازم جمال وعبدالمنعم تامر ومحمد المنشاوي واحمد جابر.
في خط الدفاع: كامرون إسماعيل ومهاب سامي وحسن أبوالمعاطي ومعتز محمد وعبدالعزيز سعيد وأحمد مجدي وأحمد عابدين ومحمد نبية وحماده صلاح ومحمد سمير ويوسف عبدالحفيظ ومحمد إبراهيم.
في خط الوسط: مروان محمود وعبدالرحمن كتكوت ومحمد السيد ومحمد عبدالناصر وأحمد خضري ويوسف عفيفي ويوسف أحمد حسن وعمر ياسر وأحمد خالد وعمر خضر ويحيي هشام وهادي عامر وكريم حامد وفتحي عموري وعمرو خالد.
في خط الهجوم: حسن صابر ومحمد زعلوك وكريم سعيد.