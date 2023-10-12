القائم يحرم منتخب مصر من هدف التقدم أمام زامبيا بعد 65 دقيقة(صور)

مرت 65 دقيقة من أحداث مباراة مصر وزامبيا، ومازال التعادل السلبي سيد الموقف فى المباراة الودية التى تجمعهما حاليًا، على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي.

وشهدت الدقيقة 62 تمريرة سحرية عن طريق أحمد سيد زيزو من منتصف الملعب ليسددها محمود تريزيجية برأسية ولا اروع لتصطدم بالقائم وتضيع فرصة الهدف الأول للفراعنه في شباك نظيره الزامبي.

ويستعد المنتخبان المصري والزامبي للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

فيما تعد أخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.