موعد مباراة مصر والجزائر الودية المقبلة والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة مهمة أمام نظيره الجزائري في لقاء ودي يحمل صفقة الرسمي بسبب المنافسة القوية بين الطرفين في تاريخ المواجهات، ليستقبل ملعب ستاد هزاع بن زايد في الإمارات المواجهة المقبلة للمنتخب المصري أمام الجزائري في إطار الاستعداد لكأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

حقق منتخب مصر الانتصار على نظيرة الزامبي بهدف دون مقابل في اولى مواجهات معسكر الإمارات، كما نجح منتخب الجزائر في تحقيق الانتصار بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على نظيره الرأس الأخضر، ليعلن عن استعداد قوي قبل مواجهة الفراعنة الودية.

موعد مباراة مصر والجزائر المقبلة والقنوات الناقلة

من المقرر ان يلعب منتخب مصر مواجهته الودية الثانية والختامية في معسكر الإمارات أمام الجزائر يوم الاثنين المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري 2023.

وتنطلق مواجهة منتخب مصر أمام الجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

ومن المقرر أن تُنقل مواجهة مصر ضد الجزائر من خلال قنوات أون تايم سبورت للجمهور في مصر، بجانب النقل من خلال قنوات الجزائر الرياضية مباشرة لجمهورها المحلي.

وفي سياق أخر، وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيت 2024 في كوت ديفوار والتي تضم كل من منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، بينما سيكون منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.