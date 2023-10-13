هجوم مسلح يستهدف موظف بالسفارة الإسرائيلية لدى الصين

مع تصاعد التنديدات الدولية من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات المستمرة، تعرض موظف إسرائيلي في السفارة الإسرائيلية لدى الصين لهجوم بالطعن، اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، تعرض موظفها بالسفارة في بكين لهجوم مسلح، وأكدت أنه يخضع للعلاج في المستشفى وأن "حالته مستقرة".

وأكدت الوزارة الإسرائيلية أنه يجري التحقيق حاليا في خلفية الهجوم.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الدبلوماسي "تعرض لهجوم في منطقة ليست قريبة من السفارة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها أبدت في اتصال هاتفي مع المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط "خيبة أملها الكبيرة"، إزاء عدم إدانة الصين لهجوم حماس.

ومن جهتها، طالبت "جمهورية الصين الشعبية"، الفلسطينيين والإسرائيليين، بوقف إطلاق النار في غزة، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية، مساء الأربعاء.

وأكدت الصين، أنه ينبغي على المجتمع الدولي الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وقال تشاي جيون مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد الصراع الحالي بين فلسطين وإسرائيل، والذي تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء. مضيفا أن بكين تشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني ​​والإنساني في فلسطين.

وتابع، المخرج من تهدئة الصراع المتكرر بين فلسطين وإسرائيل هو العودة إلى أساس "حل الدولتين"، واستئناف محادثات السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وقتل ما يزيد على 1500 فلسطيني حتى الآن في هجمات إسرائيلية، فيما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين أكثر من 1300.

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