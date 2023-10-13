دبابات إسرائيل تحاصر غلاف غزة.. وضربات المدفعية تتلاحق على القطاع

عشرات الدبابات الإسرائيلية تحاصر غلاف غزة، وتمركز للمدفعية التي بدأت في إطلاق أولى ضرباتها البرية على القطاع، المحتل الصهيوني يُصعد الأوضاع داخل قطاع غزة، والشهداء والمصابون من الشعب الفلسطيني في زيادة مستمرة.

صرخات الأطفال والنساء تتعالى، والعالم يقف في موضع المشاهد، والمحتل الإسرائيلي يزداد تجبرًا، فأصبح أهالي غزة الآن تحت القصف الجوي وضرب المدفعية الإسرائيلية من البر في آن واحد، والأمر يزداد سوءًا ساعة بعد ساعة.

دبابات اسرائيل تحاصر غلاف غزة

ضحايا قطاع غزة:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن الطيران الإسرائيلي قصف 750 هدفًا لحركة حماس في قطاع غزة الليلة الماضية، وارتفع عدد ضحايا قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدًا و7262 مصابًا، طبقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، صباح اليوم الجمعة، إلى إسرائيل، والتقى نظيره الإسرائيلي، لتأكيد تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع المحتل الصهيوني.

ومن ناحيتها، قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه أهداف إسرائيلية، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن توجه ضربات 150 صاروخًا لعسقلان المحتلة، وذلك ردًا على استهداف المدنيين داخل قطاع غزة وتهجير الأهالي.

دبابات اسرائيل تحاصر غلاف غزة