الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الفصائل الفلسطينية تُعلن مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب خلال الغارات الإسرائيلية

غزة
غزة

 أعلنت كتائب القسام، في بيان اليوم الجمعة، مقتل 13 أسيرًا بينهم أجانب في الغارات الإسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما دخلت المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والإسرائيليين يومها السابع بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس السبت الماضي.

 

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 وأوضحت كتائب القسام أن "6 منهم قتلوا في محافظة الشمال في مكانين منفصلين، و7 في محافظة غزة، في 3 أماكن مختلفة طالها القصف".

 وكانت الفصائل الفلسطينية أسروا العشرات من الداخل الإسرائيلي، خلال عمليات التوغل التي بدأت السبت بالتوازي مع هجوم صاروخي غير مسبوق على إسرائيل.

ومن جهته، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في وقت سابق اليوم أن "الرهائن محتجزون على الأرجح في أماكن متعددة في غزة"، التي تعتبر منطقة حرب وقتال.

فيما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة لا تعرف حتى الآن مكان احتجاز الأسرى في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

لكنهم رجحوا أن تكون الفصائل الفلسطينية قد وزعتهم في أماكن عدة تحت الأرض، ووسط المدنيين أيضًا، وفق ما نقلت صحيفة بوليتيكو.

وكان كيربي، أعلن أمس، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن 14 أمريكيًا ما زالوا في عداد المفقودين.

في حين رجح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تكون "حفنة" فقط من الأمريكيين محتجزون حاليًا لدى حماس.

لكن إلى جانب الأمريكيين تحتجز الفصائل الفلسطينية العديد من الجنود الإسرئيليين، فضلًا عن مدنيين إسرائيليين، ومن جنسيات متعددة.

 وكان إسرائيل أعلنت بوقت سابق أن ما يقارب 100 أسير وقعوا في قبضة حماس، متوعدة بتكثيف الحصار على غزة ومنع المياه والكهرباء والوقود حتى إطلاق سراحهم.

 

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