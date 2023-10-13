حماس تدعو سكان غزة لتجاهل الأوامر الإسرائيلية وعدم مغادرة القطاع

دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، سكان قطاع غزة إلى البقاء في منازلهم وعدم الإلتفات للتحذيرات الإسرائيلية والأوامر بمغادرة القطاع، مؤكدًا أن الاحتلال يمارس حربًا نفسية على الفلسطينيين لإحداث بلبلة .

وطالبت هيئة شؤون اللاجئين التابعة لحركة حماس، سكان شمال غزة بـ"الثبات في منازلهم والوقوف في وجه هذه الحرب النفسية المثيرة للاشمئزاز التي يشنها الاحتلال".

كما قال رئيس المكتب الإعلامي لحماس سلامة معروف، إن التحذير "محاولة من جانب إسرائيل لبث وتمرير بعض الأخبار الدعائية الكاذبة بطرق مختلفة، مستهدفا إحداث بلبلة بين المواطنين والمس بتماسك جبهتنا الداخلية".

وأضاف: "نؤكد على مواطنينا عدم التعاطي مع هذه المحاولات التي تأتي ضمن الحرب النفسية".

وضع كارثي

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تحذيرًا لسكان قطاع غزة من البقاء داخل منازلهم، مؤكدًا على ضرورة مغادرة القطاع والتوجه إلى الجنوب، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة الى مدينة غزة الّا بعد صدور بيانًا يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب إلى منطقة السياج"، مضيفًا: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبًا حفاظًا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم، وأبعدوا أنفسكم عن مخربي حماس الذين يستخدمونكم دروعًا بشرية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة، إن إسرائيل أبلغت المنظمة الأممية أن كل الفلسطينيين الموجودين في شمال وادي غزة يجب أن يغادروا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وشدد المتحدث على أن الأمم المتحدة تناشد بقوة لإلغاء أي أمر كهذا لتجنب "وضع كارثي".

وتابع دوجاريك أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي يسري أيضاً على جميع موظفي الأمم المتحدة، وأولئك الذين يقيمون في منشآت تابعة للمنظمة بما في ذلك المدارس والمراكز الصحية والعيادات.

عملية برية في غزة

وتأتي هذه الرسائل، في الوقت الذي كشفت به تقارير صحفية أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لعملية برية في غزة "قد تستمر لأشهر"، وينتظر الموافقة السياسية عليها.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة ردا على هجوم شنته حركة حماس على بلدات جنوبية مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل هذا الأسبوع، وقُتل ما لا يقل عن 1537 فلسطينيا، وتبادلت تل أبيب أيضا الضربات مع فصائل "حزب الله" اللبنانية.



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