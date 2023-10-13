الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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آلاف المتظاهرين في العراق دعمًا لقطاع غزة ضد العدوان الصهيوني (فيديو)

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

 تظاهر آلاف العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، دعمًا للقضية الفلسطينية ولقطاع غزة، الذي يشهد قصفًا عنيفًا من قوات الاحتلال.

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 وأظهر مقطع فيديو نزول الآلاف في الشوارع والميادين العراقية للتنديد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة، بعد سقوط الآلاف من الشهداء.

 كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدًا وأكثر من 650 جريحًا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

قتلى جيش الكيان الصهيوني:

 أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حصيلة قتلاه مُنذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس.

 قام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليُصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديًا، إذْ ذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضًا.

 سمح الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، بنشر أسماء 25 جنديًّا قتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وأشار الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم.

 نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش، أنه تم قتل 5 ضباط يشغلون منصب قائد فرقة في الكتيبة 13 من لواء غولاني، وقائد سرية في الكتيبة 13 ونائبه من ذات اللواء.

كما لقي، 3 جنود من الكتيبة 13 في لواء غولاني مصرعهم برفقة آخر من الكتيبة 51، وضابطي هندسة وتقنية من ذات اللواء.

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