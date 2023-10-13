رائحة الموت في كل مكان.. حصيلة مفجعة للعدوان الإسرائيلي على غزة

عائلات بأكملها مُسحت بالكامل من السجلات، مئات الغارات الإسرائيلية ووابل من قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف والمساجد التي يأوى إليها المدنيون، وعشرات القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ وقطع لجميع موارد الحياة وإنذارات بالنزوح والفرار تمهيدًا لاجتياح غزة، هذا هو الحال الآن في غزة والذي يمكن القول بأنه مجازر يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين وهو ما يوصف بالعمل اللاإنساني.

ساعات عصيبة يقضيها سكان قطاع غزة الذين يعيشون بلا ماء ولا طعام ولا كهرباء، بعد فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار كامل للقطاع، فضلًا عن انقطاع كافة الخدمات بالمستشفيات، وهو ما يعني أن الموت يحاصرهم من كل مكان.

لليوم السابع على التوالي تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ومع كل قصف تتزايد حصيلة الشهداء والمصابين، وفي أخر حصيلة وزارة الصحة الفلسطينية أكدت ارتفاع أعداد الشهداء إلى 1572 شهيد وتزايدت أعداد الإصابات إلى 7262 مصاب.

وشنت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات وقصف مدفعي على وسط مخيم البريج ومناطق متفرقة في قطاع غزة، كما أعلنت الطواقم الطبية انتشال جثث 10 قتلى عقب قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، مع استمرار القصف العنيف لمناطق غرب القطاع.

تجدر الإشارة إلى أنه في فجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

جاء ذلك ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل 1400 إسرائيلي وإصابة أكثر من 3300 آخرين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.