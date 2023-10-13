بهاء الدين محمد بعد تراجعه عن قرار الإعتزال :"أنا مش بتاع تريندات"

أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، تراجعه عن قرار الإعتزال، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

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وكتب بهاء الدين محمد، عبر صفحته الشخصية، قائلًا: "مهما توقعت أو حسيت أو تخيلت مش هعرف أوصف إحساسى بكلام يرد بكل احترام على رد فعلكم وفعل زمايلى الفنانين اللى رافضين قرار اعتزالى والتركيز فقط على تأملات فى نِعم الله".

وأضافت : "رد الفعل اللى رافض القرار خلانى أسكت وأفهم وأعرف وأشوف بصورة واضحة مدى الحب والتقدير اللى وصلنى من كل مكان وعرفت من خلاله إن ليا مكان ف قلوب من حقهم الرفض، ورد الفعل اللى رافض الاعتزال خلانى أتجاوز اللحظة اللى خليتنى أفكر فى القرار" .

وتابع: "كانت لحظة سخيفة اتجمعت فيها أحداث كتيرة مش حلوة ونفوس وقلوب كلها حقد وسواد وغباء فى الحياة الفنية والشخصية، وكم كبير من ضعف وطمع ناس مش ناس".

واستكمل: "وأنا مهما قابلت أى هجوم قذر بس حسيت إنى محتاج هدوء، وحسيت فى لحظة إنى محتاج أعيش لنفسى ومع نفسى بعيد عن أى ظروف تجبرنى على الاحتكاك أو معاملة المرفوضة دين وحياة وأخلاق.. وأنا مش سهل أوصف ناس بالشكل ده ".

وتابع: "قررت شطب واستئصال كل حد لا يليق ومرفوض، واحتفظت فقط بالناس اللى قلوبهم ونيتهم سليمة فى الفن والحياة، وشكرا على هذا الحب والاحترام اللى هفضل قده وأرد عليه بكل فن، وباشكر كل قلب كتبلى أو بعتلى أو كلمنى يطمن عليا واعتبرته شاركنى ووقف معايا بكل حب ف التجربة دى".

وأختتم حديثه قائلًا: "ومهم جدا أقول أنا مش بتاع ترندات ولا ظهور إعلامى بالعكس من سنين واخد قرار أعيش فى حالى بعيدا عن الأضواء وأسيب أعمالى فقط فى دايرة الضوء ويكفينى إن كلماتى تعيش وتفضل ناجحه وفى قلوبكم، شكرا من قلبى يا أغلى الناس".

أعتزال الشاعر بهاء الدين محمد

ويشار إلى أن كان أعلن الشاعر بهاء الدين محمد، مؤخرًا اعتزاله دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لهذا القرار، وذلك عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك”.