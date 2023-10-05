اعتزال بهاء الدين محمد| الأسباب وردود فعل رافضة

أعلن الشاعر الكبير بهاء الدين محمد اعتزاله للكتابة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

اعتزال بهاء الدين محمد

اكتفى بهاء الدين محمد بالإعلان عن اعتزاله كالآتي" باعلن اعتزالي لأسباب خاصة"، واكتفى بهذا المنشور ولم يتحدث عن أسبابه وتفاصيلها.

جاءت التعليقات على المنشور برفض هذا القرار والمطالبه بعزوله عنه، منهم الشاعر والملحن عزيز الشافعي والشاعر تامر حسين.

كانت أحدث الأغاني التي كتبها بهاء الدين محمد للهضبة عمرو دياب"بتهزر"، من ألبوم سهران 2022.

وتقول كلماتها "بقى بتحبني لأ بتهزر للدرجة دي

أنا كده هتغر وهتمنظر ع الدنيا دي

ولا هعرف أنام بقى ده إسمه كلام

حلم الأحلام بيحبني أنا لا مش عادي

بقى بتحبني لأ بتهزر للدرجة دي

أنا كده هتغر وهتمنظر ع الدنيا دي

ولا هعرف أنام بقى ده إسمه كلام

حلم الأحلام بيحبني أنا لا مش عادي

بتقول لي بحبك طب فكر أو عيد تفكير

العادي أحبك مش أكثر بس إنت كثير

بتقول لي بحبك طب فكر أو عيد تفكير

العادي أحبك مش أكثر بس إنت كثير

بقى بتحبني لأ بتهزر للدرجة دي

أنا كده هتغر وهتمنظر ع الدنيا دي

ولا هعرف أنام بقى ده إسمه كلام

حلم الأحلام بيحبني أنا لا مش عادي

هو إنت أكيد قلت بحبك لأ ثواني

قلتها ولا أنا متهيأ لي لأ قول ثاني

لأ قولها كمان ما تقولش جنان

طب مرة كمان علشان الناس مش علشاني

هو إنت أكيد قلت بحبك لأ ثواني

قلتها ولا أنا متهيأ لي لأ قول ثاني".

أعمال بهاء الدين محمد مع كبار نجوم الغناء العربي

وضع الشاعر بهاء الدين محمد بكلماته بصمات ذهبية مع كبار نجوم النغاء العربي"عمرو دياب، أنغام، إليسا، نوال الزغبي، شيرين عبد الوهاب، سميرة سعيد، هشام عباس، ليلى غفران، مدحت صالح، أصالة".

وحققت أغنياته نجاح جماهيري كبير، وتتسم بالسهل الممتنع والمعاني العميقة المستساغة للمستمع دون حدوث ثقل أو فلسفة زائدة،