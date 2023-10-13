الصحة الفلسطينية تكشف عددًا جديدًا من الشهداء والمصابين

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدًا و7262 مصابًا.

وزارة الصحة الفلسطينية:

كانت الوزارة أوضحت أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا، فيما بلغت الحصيلة بالضفة الغربية 35 شهيدًا وأكثر من 650 جريحًا، وصل منهم إلى المستشفيات 210 جرحى.

شهيدة فلسطينية:

بالأمس ذكرت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من فلسطين، أن شهيدة فلسطينية سقطت في بلدة دير جرير، إذْ كانت تقل مركبة بصحبة نجلها بإحدى قرى رام الله، وتم إطلاق النار عليهما عند مرورهما من إحدى البلدات، ونقلت إلى المستشفى وأعلن عن استشهادها، وهي راندا عجاج، وأصيب نجلها بالقدم والكتف”.

جدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة.