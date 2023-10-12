إخلاء 20 مستوطنة بشكل كامل قرب غلاف غزة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف قطاع غزة بالحدود الجنوبية تخوفا من وجود متسللين مقاومين فلسطينيين اجتازوا الحدود بعدما قال شهود عيان من المستوطنين إنهم رأوا مجموعة من العناصر المقاومة الفلسطينيين يجرون اشتباكات وهذا ما أكدته رئاسة إحدى البلديات القريبة من هناك.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه تمت الموافقة السياسية من قبل جيش الاحتلال على إخلاء جميع مستوطنات سديروت وبهذا تنضم إلى الـ24 مستوطنة التي تم إغلاقها وإخلاؤها من جانب سكانها ومستوطنيها خشية من حدوث أي تسلسل أو رشقات صاروخية.

وتابعت: "قبل قليل، دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة وهذا يعني أن الرشقات الصاروخية لم تتوقف حتى وإن كانت هادئة نسبيا مقارنة بالرشقات الصاروخية الأولى، والآن من يتواجد في شوارع القدس يلاحظ تزايدًا مكثفا للقوات الشرطية والمركبات الشرطية والمتاريس الحديدية التي وُضعت في شوارع المدينة وأبوابها الرئيسية ويتم تفتيش الشبان هناك والأمور ذاهبة إلى تصعيد أكثر".