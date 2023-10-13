وجدي زين الدين: ما يحدث في غزة إباد للفلسطينيين (فيديو)

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن جموع المصريين في كلمته بحفل تخريج طلاب الكليات والمعاهد العسكرية.

وأضاف زين الدين، خلال لقاءه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الخميس، أن مصر تدافع عن القضية الفلسطينية منذ وعد بلفور في 1917 وحتى الآن، موضحًا أن من حق الشعب الفلسطيني يقيم دولته على أرضه وليس في مكان آخر.

وجدي زين الدين: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وأكد رفضه لتهجير الفلسطينيين من أرضهم قائلا: "يعني الإسرائيليين بيعملوا وطن ليهم في فلسطيني وبعدين عاوزين يشوفوا وطن بديل للفلسطينيين في مكان تاني دي مهزلة والمجتمع الدولي لازم يحترم نفسه، دي مهزلة".

وأوضح الدكتور وجدي زين الدين، أن المجتمع الدولي عليه واجبات لابد من تنفيذها أبسطها توصيل المساعدات إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة، مضيفا: "ما يحدث في غزة إبادة للفلسطينيين".

السيسي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه قطاع غزة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.

وطالب بالعمل على منع تدهور الأحوال الإنسانية في قطاع غزة، وتجنب سياسات العقاب الجماعي والحصار والتجويع والتهجير، مؤكدًا ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل.

أكد أن سعي مصر للسلام واعتباره أنه خيارها الاستراتيجي، يُحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وسنحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية، فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه، بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا.