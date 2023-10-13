الهلال الأحمر بغزة: القطاع على شفا مجزرة جماعية

قال محمد أبومصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، إن قوات الاحتلال أطلقت إنذارًا وعممته على جميع المؤسسات العاملة الدولية، في قطاع غزة، بضرورة توجهها إلى المحافظات الجنوبية، أي أن الاحتلال يود تقسيم قطاع غزة إلى نصفين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب.

وأضاف “أبو مصبح” خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال تريد أن يرحل مليون و200 ألف مواطن في غزة، إلى الجنوب، وذلك خلال 8 ساعات فقط"، لافتًا إلى أن هناك بعض المؤسسات نفذت بالفعل مثل "الأونورا".

ونوه إلى أن كل سكان المحافظات المطلوب إخلاؤها الآن لم يعرفوا الخبر بسبب انقطاع الاتصالات ولا توجد مواصلات.

المتحدث باسم الهلال الأحمر

وأشار المتحدث باسم الهلال الأحمر بغزة، إلى أن قطاع غزة وأهالي القطاع على شفا حفرة من وقوع مجزرة جماعية، إذ يقبع القطاع تحت انقطاع التيار الكهربائي، والاتصالات.

المجتمع الدولي

وأكد أن الموقف الإنساني أصبح في غاية الصعوبة، مضيفًا: "على المجتمع الدولي أن يعي أن سكان قطاع غزة من البشر وأن ما يحدث لهم فعليًا يعد إبادة جماعية".