حلقة النار.. العالم على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة غدًا

حلقة النار.. يترقب سكان الكرة الأرضية ظاهرة فلكية من أهم الظواهر التي ينتظرها علماء الفلك، وهي الكسوف الحلقي الذي سيؤثر على أنحاء متفرقة من دول العالم.

يحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيقع كل من الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة، وخلال فترة الكسوف يغطي القمر قرص الشمس مؤقتا ويلقي ظلاله على الأرض ويحجب أشعة الشمس لفترة قصيرة، قد يحجبها كاملة أو جزئيًا أو حلقيًا.

صرح الأستاذ الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبدالهادى فان العالم سوف يشهد يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023م كسوفًا شمسيًا حلقيًا ، لافتًا إلى أنه لا يمكن رؤيته في مصر.

أماكن رؤية الكسوف الحلقى

وأضاف، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه يُرى ككسوف حلقي في (أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطىى، ويُمكن رؤيته ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية).

وأشار القاضي في بيان له اليوم، إلى أنه عند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس، وتتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة). عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.