كسوف للشمس وزلزال كبير.. العالم الهولندي يحذر من خطر مقبل

بين الحين والآخر يطل علينا العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، بتنبؤات وتحذيرات تثير الهلع في العالم، وأخر تلك التوقعات نشر تغريدة على منصة "إكس" تويتر سابقًا، تكشف عن كسوف قادم للشمس، وإمكانية ترافق ذلك بزلزال كبير.

وأكد هوجربيتس في التغريدة التي نشرها أمس، "في 14 أكتوبر، سيحدث كسوف حلقي للشمس، والقمر الكامل أو القمر الجديد، أو الكسوف في حد ذاته، لا يؤدي إلى حدوث زلازل كبيرة، مؤكدًا على أن الهندسة الحرجة بين الكواكب مطلوبة لحدوث مثل هذه الزلازل

".

وأضاف هوجربيتس في التغريدة أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك في فيديو قادم.

On 14 October there is an annular solar eclipse. I emphasize that a Full or New Moon, or an eclipse by itself does not trigger larger earthquakes, as critical geometry between the planets is required. I will explain in the next video.



To all media outlets: STICK TO THE TRUTH!… — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 6, 2023

صدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

وكثيرًا ما تثير تنبؤات العالم الهولندي الهلع والرعب بين جميع الأوساط في العالم، نظرًا لصدق توقعاته في أحيان كثيرة، حيث حذر العالم الهولندي من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، وأبرز تلك الزلازل المدمرة والتي توقعها هوجربيتس زلزال تركيا الواقع في 6 فبراير الماضي، والذي خلف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك الزلزال المدمر قبلها بـ3 أيام، فيما تنبأ أيضًا بوقوع الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب الأيام الماضية وخلّف آلاف الضحايا.

فيما حذر فرانك هوجربيتس منذ أيام أيضًا من إمكانية حدوث زلازل وموجات تسونامي في مناطق الفلبين واليابان وتايوان، وبالفعل صدقت توقعات العالم الهولندي، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أول أمس الخميس، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات، كما حثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00.