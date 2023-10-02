الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كسوف وخسوف بشهر أكتوبر.. تفاصيل

كسوف الشمس و خسوف
كسوف الشمس و خسوف القمر

يشهد شهر أكتوبر عدد من الظواهر الفلكية المهمة لاقترانات مع عدد من الكواكب وظهور عدد من الزخات الشهابية بالسماء، فضلًا عن حدوث خسوف جزئي للقمر وكسوف للشمس خلال الشهر.

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في هذا السياق أعلن الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر أكتوبر المقبل، ولعل أبرزها كسوف حلقي للشمس لن يرى في مصر، بالإضافة إلى خسوف جزئي للقمر يمكن رؤيته في مصر، فضلًا عن وشهب التنين والجباريات واقترانات للكواكب والنجوم.

كسوف الشمس 

ولعل أبرز الظواهر الجوية بالشهر تحدث في 14 أكتوبر، يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي)، ولكنه غير مرئي في مصر.

فيما سيبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل.. وسيكون كسوفًا جزئيًا مرئيًا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا.

خسوف القمر

وفي أخر أيام أكتوبر يحدث خسوف القمر الجزئي عندما يمر القمر عبر شبه ظل الأرض يوم 28 أكتوبر، ولا يمر سوى جزء صغير منه عبر الظل التام للأرض.

وقال إن القمر يبدو كما لو كان بدرًا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

 وخلال هذا النوع من الخسوف يصبح جزء من القمر داكنًا أثناء تحركه عبر ظل الأرض الجزء السفلي من قرص القمر كما سيتراءى في مصر، كما سيكون الخسوف مرئيا في جميع أنحاء أوروبا وآسيا وأفريقيا وغرب أستراليا.

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