بينهم لاعب عربي.. القائمة النهائية للمرشحين لـ جائزة الفتى الذهبي 2023

أعلنت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، عن أسماء المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، والتي ضمت 25 لاعباً من الدوريات الأوروبية.

وجائزة الفتى الذهبي، تمنحها مجلة “توتو سبورت” الإيطالية كل عام، لأفضل لاعب تحت 21 عامًا.

ومنحت الجائزة لأول مرة عام 2003، عندما فاز بها الهولندي فان دير فارت.

وشهدت القائمة استبعاد النجم الإسباني الشاب بابلو جافي، لاعب وسط برشلونة، الفائز بها العام الماضي، بعد عام واحد من حسمها لصالح زميله بيدري.

جافي

وأعلنت صحيفة توتوسبورت الإيطالية مساء الخميس، عن قائمة مختصرة تضم 25 لاعبا للتنافس على الجائزة.

وجاء نجم ريال مدريد بيلينجهام، على رأس القائمة إلى جانب الألماني جمال موسيالا، صانع ألعاب بايرن ميونخ.

بيلينجهام

وكانت المفاجأة تواجد المغربي بلال خنوس، نجم جينك البلجيكي إلى جانب الهولندي تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج الألماني المعار من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحضر أيضًا ثنائي برشلونة أليخاندرو بالدي ولامين يامال، بالإضافة إلى التركي أردا جولر الذي انضم مؤخرًا إلى ريال مدريد.

ومدافع أتالانتا سكالفيني، هو اللاعب الإيطالي الوحيد الذي وصل إلى القائمة المختصرة لعام 2023.

كما تواجد في القائمة الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب أنطونيو سيلفا، لاعب بنفيكا البرتغالي.

وظهر في القائمة الألماني فلوريان فيرتس، لاعب باير ليفركوزن إلى جانب بنيامين سيسكو نجم لايبزيج.

قائمة الـ 25 لاعبًا المرشحين لـ جائزة الفتى الذهبي 2023

جود بيلينجهام ـ ريال مدريد

جمال موسيالا ـ بايرن ميونخ

تشافي سيمونز ـ آر بي لايبزيج

أنطونيو سيلفا ـ بنفيكا

أليخاندرو بالدي ـ برشلونة

فلوريان فيرتز ـ باير ليفركوزن

بنيامين سيسكو ـ لايبزيج

جورجيو سكالفيني ـ أتالانتا

راسموس هوجلوند ـ مانشستر يونايتد

ليفي كولويل ـ تشيلسي

يوهان باكايوكو ـ آيندهوفن

ميلوس كيركيز ـ بورنموث

آرثر فيرميرين ـ أنتويرب

إيفان فيرجسون ـ برايتون

لوكاس جورنا دوات ـ سالزبورج

وارن زائير إيمري ـ باريس سان جيرمان

عثمان ديوماندي ـ سبورتينج لشبونة

أرنو مارتينيز ـ جيرونا

ماتيس تل ـ بايرن ميونخ

آندي ضيوف ـ لانس

أردا جولر ـ ريال مدريد

بلال الخنوس ـ جينك

مارتن باتورينا ـ دينامو زغرب

جواو نيفيز ـ بنفيكا

لامين يامال ـ برشلونة