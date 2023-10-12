تعاقد النصر مع الكانتار يجبره على رحيل نجمه في يناير

يقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي النصر من التعاقد مع النجم الإسباني تياجو ألكانتارا نجم وسط نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل، لدعم وسط ملعب الفريق.

يرغب نادي النصر في ضم اللاعب الإسباني صاحب الـ 32 عامًا لدعم وسط الملعب، بالرغم أن اللاعب لم يشارك في أي لقاء منذ الإصابة التي تعرض لها في كعب القدم، ويغيب عن اللقاءات منذ مايو الماضي، مما يجعل الريدز يفكر في رحيل نجمه خلال الانتقالات المقبلة.

النصر وبرشلونة يتنافسان على ضم ألكانتارا

النصر ليس الوحيد الذي يريد التعاقد مع تياجو الكانتارا في الميركاتو الشتوي المقبل، هناك أيضًا نادي برشلونة الذي يضع عينه على اللاعب لدعم وسط ملعبه.

في حال حسم نادي النصر صفقة الكانتارا سيكون رحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا قريب للغاية بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال المباريات الماضية وتعرضه للإصابة مبكرًا مع الفريق.

ويريد تشافي هيرنانديز دعم وسط الملعب في يناير المقبل، ويعتبر تياجو الكانتارا ضمن اللاعبين المرشحين لدعم مركز الوسط.