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الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار

قرعة أمم أفريقيا
قرعة أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار

بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، والجارية الآن في العاصمة الإيفوارية أبيدجان وسط حضور جماهيري كبير.

وتتم المراسم بحضور نجوم قارة أفريقيا القدامى بتغطية إعلامية مميزة، وخلال القرعة سنشاهد منتخب مصر في التصنيف الأول للبطولة التي تنطلق في شهر يناير المقبل 2024.

بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار

وننقل لكم بث مباشر قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 كوت ديفوار بمشاركة منتخب مصر، للنسخة الـ 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير.

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