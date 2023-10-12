الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، يوم الاثنين، مُحاكمة عامل أزهق روح فتاة من أجل سرقتها في حدائق القبة.

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وكانت النجدة قد تلقت بلاغاً في وقتٍ سابق يفيد العثور على جثمان الضحية داخل مقر شركة في حدائق القبة، وهرعت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم العثور على جثمان موظفة تبلغ من العُمر 32 سنة.

وأظهر الفحص تعرض المجني عليها الشابة لعدة طعنات نافذة أنهت حياتها ليتم نقل الجثمان فيما بعد للمشرحة.

وكشفت التحريات حول الواقعة قيام المُتهم بالصعود لمقر الشركة، وقام بعد ذلك بإزهاق روح الضحية، ولم يُبصر كاميرات المُراقبة وهي تُوثق جرمه، ليتم القبض عليه وإحالته للمُحاكمة بانتظار حُكم القصاص.