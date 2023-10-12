30 أكتوبر.. موعد جلسة محاكمة المتهمة بإنهاء حياة طفل برميل المش في الأقصر

قررت محكمة جنايات الأقصر، انعقاد الجلسة الخامسة في قضية المتهمة بإنهاء حياة طفل "برميل المش"، وذلك فى 30 أكتوبر الجاري على أن يتم مناقشة الطبيب الشرعي، وحضور شهود بناءا على طلب محامي الجانية.

وناشد سيد حساني، والد الطفل المجني عليه، بضرورة حضور الطبيب الشرعي في الجلسة المقبلة؛ للتعجيل فى القضية.

وقال والد الطفل المجني عليه: تم تأجيل القضية لأكثر من مرة بسبب عدم حضور الطبيب الشرعي، مضيفًا؛ لم ندر ما الذنب الذي ارتكبه هذا البريء حتى يتم قتله بهذه الطريقة الوحشية، لكن نحن نثق في الله وفي القضاء العادل لرد حق ابراهيم، وأناشد بالتعجيل فى القضية حتى تبرد قلوبنا.

وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد قررت برئاسة المستشار تامر ثروت، رئيس المحكمة ، تأجيل محاكمة المتهمة فى قتل الطفل " إبراهيم سيد حساني " المشهور إعلاميا بطفل برميل المش، للمرة الرابعة، في القضية المقيدة برقم 5590 لسنة 2022، والذي تم قتله على يد زوجة خاله، وذلك عقب تغيب الطبيب الشرعي عن الحضور.

