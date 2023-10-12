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الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2007 يفوز على سموحة بدوري الجمهورية

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد ، مواليد 2007 علي فريق سموحة بنتيجة هدف دون رد ، ضمن منافسات الجوله السادسه ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت اليوم بملعب سموحة تحت قيادة جيدو هوفمان  المدير الفني للفريق.

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زد 2003 يفوز على أسوان في بطولة دوري الجمهورية

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زد يفوز على القناة برباعية في دوري الجمهورية للناشئين

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زد 2007 يكتسح فيوتشر بنتيجة 1/5 بمنافسات بطولة الجمهورية

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بلدية المحلة تتعادل إيجابيًا أمام زد في الدوري الممتاز

وأحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب  عبدالرحمن عادل يحي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 
المدير الفنى جيدو هوفمان ـ مدرب عام  طه فؤاد طه ـ  مدرب  اسلام محمد عبد العزيز ـ مدرب حراس خالد سامي ـ اخصائي دكتور محمد حسام الدين ـ اداري عمرو كرم ـ مدرب أحمال مصطفى محمد ـ  محلل فني ايهاب الدجوي ـ  مسؤول مهمات حسن عمران

الجريدة الورقية