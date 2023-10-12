زد 2007 يفوز على سموحة بدوري الجمهورية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد ، مواليد 2007 علي فريق سموحة بنتيجة هدف دون رد ، ضمن منافسات الجوله السادسه ببطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت اليوم بملعب سموحة تحت قيادة جيدو هوفمان المدير الفني للفريق.

وأحرز هدف الفوز لفريق زد الاعب عبدالرحمن عادل يحي ، وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق

المدير الفنى جيدو هوفمان ـ مدرب عام طه فؤاد طه ـ مدرب اسلام محمد عبد العزيز ـ مدرب حراس خالد سامي ـ اخصائي دكتور محمد حسام الدين ـ اداري عمرو كرم ـ مدرب أحمال مصطفى محمد ـ محلل فني ايهاب الدجوي ـ مسؤول مهمات حسن عمران