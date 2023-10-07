السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد يفوز على القناة برباعية في دوري الجمهورية للناشئين

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق نادي القناة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للموسم الرياضي 2024/2023 تحت قيادة كابتن شادي هشام المدير الفني للفريق.


أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :
يوسف عثمان هدف .
سيف تامر هدف .
احمد رجب ابوغالي هدف . 
خالد مختار عبدالعزيز هدف.

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز بمباراة اليوم .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 
دكتور شادى هشام مدير فنى
كابتن احمد على مدرب عام
كابتن عمر ابوالسعود مدرب
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس
كابتن احمد هندى ادارى
طبيب عظام د/  ايمن مصطفى
اخصائي تأهيل د/محمود عاصم هوارى 
مخطط أحمال / محمد عبدالجواد "زيكا"
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ شهاب احمد
طبيب الفريق / محمد زين
 

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