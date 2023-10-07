زد يفوز على القناة برباعية في دوري الجمهورية للناشئين
فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2009 ، علي فريق نادي القناة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الجمهورية للناشئين للموسم الرياضي 2024/2023 تحت قيادة كابتن شادي هشام المدير الفني للفريق.
أحرز الأهداف لفريق زد كلا من :
يوسف عثمان هدف .
سيف تامر هدف .
احمد رجب ابوغالي هدف .
خالد مختار عبدالعزيز هدف.
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه الشكر والتهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري علي الفوز بمباراة اليوم .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق
دكتور شادى هشام مدير فنى
كابتن احمد على مدرب عام
كابتن عمر ابوالسعود مدرب
كابتن محمد ابراهيم مدرب حراس
كابتن احمد هندى ادارى
طبيب عظام د/ ايمن مصطفى
اخصائي تأهيل د/محمود عاصم هوارى
مخطط أحمال / محمد عبدالجواد "زيكا"
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ شهاب احمد
طبيب الفريق / محمد زين