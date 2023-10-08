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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زد 2003 يفوز على أسوان في بطولة دوري الجمهورية

زد 2003
زد 2003

فاز فريق ناشيئن كرة القدم بنادي زد مواليد 2003  ، علي فريق السد بأسوان بنتيجة 3/4 ، ضمن منافسات الجوله السادسه من بطولة دوري الجمهورية ، والتي أقيمت  على ملعب زد "دريم 6 أكتوبر" تحت قيادة ستيفان موثراث المدير الفني للفريق

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أحرز الأهداف لنادي زد كلا من:


حازم محمد العسكري ثلاثة أهداف .
_ عمر عبدالحميد السيد هدف .

الجهاز الفني للفريق كلا من :
مدير فني ك/ ستيفان موثراث 
مدرب عام ك/ مؤمن عبدالغفار
مدرب ك/ اسلام عمر النور
مدرب حراس ك/ حسن علي عوض
إداري ك/ هيثم سمير غازي
محلل أداء ك/ ايهاب الدجوي
مدرب أحمال ك/ بلال سعيد عبدالنور 
اخصائي د/ عمران صلاح علي 
مسؤول مهمات/ عمر فتحي "الفيومي

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